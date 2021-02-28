Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de 129. kez karşı karşıya geliyor. Ligde 48 puanla dördüncü sırada bulunan Trabzonspor, galip gelmesi halinde 51 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe’yi yakalayacak. Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Trabzonspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş’ın 3’er puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi olarak Cüneyt Çakır görevlendirildi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmada Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yardımcı hakemlik görevlerini üstleniyor. Dördüncü hakem olarak Ali Şansalan'ın görev aldığı maçta VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

VAR'da Cüneyt Çakır görev yaparken AVAR hakemleri olarak ise Halil Umut Meler ve Mustafa Emre Eyisoy açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe | Akyazı cehennemi!

18 Aralık 2016'da kapılarını açan Medical Park Stadyumu adeta Fenerbahçe'ye cehennem oldu. Trabzonspor taraftarı önünde sahayı rakiplerine dar ederken, Sarı-Lacivertliler de bu durumdan nasibini aldı. Bordo-Mavililer, Akyazı açıldığı günden bu yana Kanarya'yı 3'ü lig, 1'i de kupada olmak üzere 4 kez konuk etmesine rağmen rakibine hiç boyun eğmedi.

Hedef puan puana gelmek

Medical Park Stadyumu'nda oynanan ilk rekabette mücadele 1-1 sonuçlanırken, sonrasındaki 3 karşılaşmada da Fırtına ezeli rakibini aynı skorlarla olmak üzere 2-1 devirmeyi başardı. Son 10 maçın 9'unu kazanan ve birinde de berabere kalarak bir anda şampiyonluk yarışına giren Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu akşam da Akyazı'daki bu üstünlüğünü devam ettirerek, rakibiyle puan puana gelmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kilit isimler Altay Bayındır ve Mesut Özil

Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda oyuncularının başında kaleci Altay Bayındır geliyor... Her ne kadar Göztepe karşılaşmasında hatalı çıkışıyla golün yenilmesinde pay sahiplerinden biri Altay olsa da, genç file bekçisi birçok maçta bu sezon takımını adeta ipten aldı. Bu akşam da Altay'a kritik anlarda çok işi düşecek ve onun performansı, sonucu direkt etkileyecek. Gözünü A Milli Takım kalesine de diken genç file bekçisi, ayrıca bu akşam Ay-Yıldızlı formayla rekabet halinde olduğu ve kendisi gibi formda bir görüntü çizen Uğurcan Çakır'la da adeta bir düelloya girecek.

Kanarya'da takımın saha içindeki lideri ise Mesut Özil olacak. Türk asıllı Alman futbolcu, şu an itibarıyla ilk 11'in değişmez ismi konumunda yer alıyor. Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarında ilk 11'de yer alan Mesut, fizik ve kondisyon anlamında da daha iyi duruma geldi.

Teknik heyet, 32 yaşındaki süperstarın oyun zekasının yanı sıra onun takım arkadaşlarına yaratacağı pozisyonlar ile duran toplardaki etkinliğinden maksimum faydalanmak istiyor.