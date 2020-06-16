Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi son dakika

Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru heyecan yükselirken, her iki ekipte de sessizlik hakim. İlk tepki veren taraf ise Trabzonspor oldu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından akşamki maçta giyilecek forma duyuruldu. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'ye karşı ter dökülecek 90 dakikada bordo forma ile mücadele edileceğini duyurdu. Trabzonspor ile Fenerbahçe saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Türkiye Kupası'nda finale yükselebilmek için ter dökecek. İki ezeli rakip arasındaki mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Trabzon'da oynanan ilk maçı Bordo-Mavili ekip 2-1'lik skorla kazanarak tur için avantaj elde etmişti. Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Guilherme forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise ameliyat olan Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Ozan Tufan bu 90 dakikada sahada olamayacak.