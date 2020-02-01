Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi ilginç istatistik

Dev maç öncesinde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Ligin ilk 19 haftası itibarıyla geriye düştüğü karşılaşmalarda en çok puan (10) kazanan takım Fenerbahçe olurken, Fırtına’da ise tam tersi bir durum söz konusu. Bordo-Mavililer öne geçtiği maçlarda rakiplerine en fazla puan (14) kaptıran ikinci ekip konumunda bulunuyor.

17 sezonluk hasret bu akşam bitebilir

Geride bıraktığımız sezon Medical Park Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi 2-1’le geçen Karadeniz devi, tam 8 maç sonra taraftarı önünde rakibini devirmeyi başarmıştı. Bu galibiyetle Sarı-Lacivertliler karşısındaki galibiyet hasretine son veren Fırtına, bu akşam da kazanması halinde 17 sezon sonra bir ilki yaşayacak.

Bordo-Mavililer, 2002’den sonra ilk kez Kanarya’yı iç sahada üst üste 2. kez yenmiş olacak.