Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. 10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 48 puanla 4. sırada. 9 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray'a karşı kaybeden, Karagümrük galibiyetinin ardından Göztepe karşısında yıkılan Fenerbahçe ise 51 puanla 3. basamakta. Fırtına, evinde kazanıp rakibiyle puanları eşitlemenin ve çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Son haftalarda zirve yarışında kayıplar yaşayan Fenerbahçe ise Trabzon'da kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Şubat Pazar günü Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Baker, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Samuel, Pelkas, Mesut Özil, Valencia

Nwakaeme ve Bakasetas, Fenerbahçe'ye bileniyor...

Karadeniz ekibi dev maça hazırlanırken, yıldızlar da kritik mücadeleye farklı bir motivasyonla çıkacak. 2018-19 sezonu başında Bordo-Mavi renklere imza atan ve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 6 maçta da skor katkısı yapmayı başaramadı. Lig genelinde attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler karşısındaki şanssızlığını da yarın akşam bozmayı hedefliyor.

1 asisti var

Devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katılan ve Trabzonspor için sahaya çıktığı 5 maçta 3 kez ağları havalandıran Bakasetas da Kanarya'ya karşı 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda 1 asiste imza atan Yunan yıldız, Sarı-Lacivertli fileleri sarsamadı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında atacağı golle hem siftah yapmayı hem de takımına galibiyeti getirmeyi planlıyor.

Trabzonspor'a testlerden müjdeli haber geldi

Dev maça artık bir gün kalırken, Karadeniz ekibine güzel haberler geldi... Dün gerçekleştirilen idman öncesinde takıma bir kez daha koronavirüs testi uygulandı. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve karantina süreçleri de sona eren Uğurcan, Hosseini, Baker, Erce’nin testleri negatif sonuçlandı. Diğer isimlere uygulanan testte de herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Aynı zamanda daha önceki testi pozitif çıkan Marlon da bugün bir kez daha teste girecekken, genç oyuncu Safa Kınalı'nın ise karantinası devam ediyor.

Erol Bulut, planı belirledi

Trbzonspor maçı, Sarı-Lacivertliler için sezonun kaderini belirleyecek sınav olarak görülüyor. Hafta boyunca bu karşılaşmaya yönelik sadece taktiksel çalışmalar yapılmadı. Gerek başkan ve yönet imin ziyareti, gerekse Emre Belözoğlu ile tecrübeli isimlerin konuşmalarıyla mental anlamda da zorlu maça hazırlanıldı. Erol Bulut, rakibi devirecek planı belirledi.

‘Yeteneklerinizi konuşturun’

46 yaşındaki teknik adam, kazanmak zorunda olmalarına ra ğmen savunma güvenliğinin önemine vurgu yaptı, “Göztepe maçındaki gi bi açıklar istemiyorum” dedi. Erol Bulut, Pelkas, Mesut Özil, Valencia gibi isimlere de hücumda bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmaları talimatını vererek, “Bu kritik maçta sizin gibi özel oyuncuların yapacakları çok önemli” diye konuştu.

‘Gücümüzü göstereceğiz’

Futbolcular da pazar günü için kenetlendi. Oyuncular, son dönemde ağır şekilde yapılan eleştirilere sahada cevap verip, alacakları galibiyetle hâlâ şampiyonluğun en önemli adayı olduklarını göstermeye kararlı. Samandıra’da kimse, olumsuz bir sonucu ve sonrasında yaşanacakları aklında n bile geçirmiyor. Herkesin düşüncesi aynı: Fenerbahçe’nin gücünü göstereceğiz!