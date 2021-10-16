Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 9. haftanen en önemli maçında Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavili takım sahasında rakibini yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Fenerbahçe ise deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürme peşinde. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... İlk 11'ler belli oldu. Trabzonspor'da forvette Cornelius'un yerine Djaniny yer alırken; Fenerbahçe'de Pereira yine farklı bir 11 tercihi yaptı.
Trabzonspor , Süper Lig’in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ’yi konuk edecek. Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek. Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Lider Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak hem liderliğini sürdürmek istiyor hem de rakibinin yenilmeme serisini sonlandırmak istiyor.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 11'leri:
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min Jae, Attila Szalai, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com'tr'de...