Trabzonspor , Süper Lig’in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ’yi konuk edecek. Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek. Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Lider Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak hem liderliğini sürdürmek istiyor hem de rakibinin yenilmeme serisini sonlandırmak istiyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min Jae, Attila Szalai, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com'tr'de...