Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kapalı gişe

Spor Toto Süper Lig ’in 15’inci haftasında Trabzonspor , sahasında Fenerbahçe 'yi 2-0 yendi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 26’ye yükseltirken, rakibi Fenerbahçe 29 puanda kaldı. Sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor’un sırtı, lider Fenerbahçe karşısında da yere gelmedi. Zorlu geçen mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılan Karadeniz fırtınası, sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

VISCA AYLAR SONRA LİGE DÖNDÜ

Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılan ve aylarca sahadan uzak kalan Edin Visca, Fenerbahçe maçıyla yeniden yeşil sahalara döndü. Bu sezon ligde 2 müsabakada forma giyebilen Visca, tedavisi tamamlandıktan sonra kamp döneminde Kasımpaşa ile olan hazırlık maçında sahaya çıkmış ve geri dönüş işareti vermişti. Ligde 13 resmi müsabakayı kaçıran Boşnak yıldız, Fenerbahçe maçında kendisini özleyen taraftarların alkışlarını topladı.

40 BİN TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Haftalardır tribünleri boş bırakan bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçına büyük ilgi gösterdi. Zorlu derbide takımlarını yalnız bırakmayan 40 bin taraftar tribünleri doldurarak karşılaşma boyunca tezahürat yaptı. Fenerbahçeli taraftarların alınmadığı maçı bordo-mavi renklerle donatan taraftarlar; ‘Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin doğduğu şehirdi. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk’üm diyene’ yazılı dev pankart açtı. (DHA)