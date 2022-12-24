Trabzonspor - Fenerbahçe maçı iddaa oranları!

Dünya Kupası arasındaki hazırlık maçları da dahil üst üste 5 beraberlik alan Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Samsunspor'u 3-0 geçerek seriyi galibiyetle kırdı. Bordo-mavili ekipte Serkan Asan ve Dorukhan Toköz sakat. Bruno Peres'in lisansı yok. Uzun süren sakatlığını atlatan Edin Vişça maç kadrosunda olacak; hatta bazı yerel kaynaklara göre ilk 11'de de olacak. Bir kanatta Trezeguet, diğerinde Vişça görebiliriz. Kupa maçında 2 golle oynayan Naci Ünüvar da Avcı'nın elini güçlendirdi. Orta alanda "Hamsik, Siopis & Bakasetas" üçlüsü ideal. Stoperde "Bartra & Hugo" ikilisi standart. Hem arada hem de kupa maçında tabela yapan Umut Bozok ilk 11'e yakın. Hücuma 1 Türk ekleyince sağ beke de Jens Stryger Larsen rahatlıkla yazılabiliyor...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Dünya Kupası arasına şok Giresunspor yenilgiyisle giden Fenerbahçe ise, hem hazırlık aşamasını firesiz geçti (4 maç - 4G) hem de aradan dönüşte İstanbulspor karşısında hata yapmayıp kazandı. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres, Ezgjan Alioski ve Arda Güler sakat. Joao Pedro da sakat ancak sakat olmasa zaten cezalı olacak ve maç kadrosunda yer alamayacaktı. "1 numara" Altay Bayındır arada ameliyat oldu ve Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçından sonra sahne almadı. TD Jorge Jesus, Altay'la mı karşılaşmaya başlar? Yoksa İrfan Can Eğribayat mı tercih eder? Maç saati öğreneceğiz... Kulübe yakın kaynaklar "Serdar Aziz, Gustavo & Szalai" savunma üçlüsünün tercih edileceğini söylese de Fenerbahçe hazırlık maçları da dahil son 9 maçın sadece 1'ine 3'lü savunma ile çıktı. Jesus'un soru işareti bol maç önü dönemi tam gaz sürüyor. Beklerden birinin Ferdi Kadıoğlu olması; orta alanda Willian Arao, Miguel Crespo ile İrfan Can Kahveci ve hücumda Michy Batshuayi ilk 11 başlamaya yakın isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 5 maçın 4'ünü Trabzonspor kazandı. (1 Fenerbahçe galibiyeti)

- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçı kaybetmedi. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %27'lik kesim sarı-lacivertli takımın Trabzon'dan 3 puanla döneceğini düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.