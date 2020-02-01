Trabzonspor - Fenerbahçe maçı iddaa oranları

Geçen hafta oynaması gereken Yeni Malatyaspor maçı deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Trabzonspor, ondan önce ligde oynadığı 3 maçı da kazanmasını bildi. Son olarak da Türkiye Kupası’nda Denizlispor’u Erce Kardeşler’in seri penaltılardaki başarısıyla elemeyi bildi. Bu haftaya girilirken 41 golle ligin en çok gol atan ekibi olan Bordo Mavililerde cezası nedeniyle Anthony Nwakaeme yok. Ayrıca Daniel Sturridge’in de durumu şüpheli.

Geçen hafta evinde Başakşehir’i ağırlayan Fenerbahçe, oldukça üstün bir oyun sergilediği maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanırken galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Her ne kadar dış sahadaki son iki maçı kazanmış olsalar da bu sezonda deplasmanda çok puan kaybettiler. Lisansı çıkarılan Simon Falette’nin kadroda yer aldığı konuk ekipte Zanka, Fortuna Düsseldorf’a kiralandı. Sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 6 maç da karşılıklı gol var bitti.

• Fenerbahçe ligdeki son 4 deplasmanının 3’ünü 11 kişi tamamlayamadı.

• Trabzonspor’un bu sezon evindeki 10 lig maçının 7’si 2,5 Gol Üstü bitti.

• Fenerbahçe’nin bu sezon deplasmandaki 10 lig maçının 7’sinde ilk yarı berabere bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Karşılıklı Gol Var yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %16’sı maçta her iki takımın da gol bulmasına kesin gözüyle bakıyor.

•Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun maç sonucu. Misli.com üyelerinin yaklaşık %14,30’u Trabzonspor’un, % 13,50’si Fenerbahçe’nin maçı kazanacağını düşünüyor.



