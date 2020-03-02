Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Trabzonspor taraftarı önünde ezeli rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantajı yakalamak istiyor. Fenerbahçe'de ise Ersun Yanal sarı-lacivertli takımla son maçına çıkacak. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig’de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Trabzonspor ise sahasında avantajlı skoru alma peşinde...
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Zıraat Türkiye Kupası'nda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 3 Mart Salı günü oynanacak Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk maçını ATV naklen ekrana getirecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Karşılaşmanın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu...
Ziraat Türkiye Kupası’na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor’u eleyerek yarı finale geldi. Fenerbahçe, Trabzon’dan İstanbul’a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy’deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon’daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe’de 2 eksik
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.
Ersun Yanal son maçına çıkacak
Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.