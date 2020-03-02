Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig’de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Trabzonspor ise sahasında avantajlı skoru alma peşinde...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Zıraat Türkiye Kupası'nda Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 3 Mart Salı günü oynanacak Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk maçını ATV naklen ekrana getirecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de. Karşılaşmanın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu...

Ziraat Türkiye Kupası’na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor’u eleyerek yarı finale geldi. Fenerbahçe, Trabzon’dan İstanbul’a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. İki takım bu sezon ligde 2 kez karşı karşıya geldi. Kadıköy’deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon’daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe’de 2 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.

Ersun Yanal son maçına çıkacak

Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.