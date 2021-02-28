Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. 10 maçtır kaybetmeyen, 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 48 puanla 4. sırada. 9 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray'a karşı kaybeden, Karagümrük galibiyetinin ardından Göztepe karşısında yıkılan Fenerbahçe ise 51 puanla 3. basamakta. Fırtına, evinde kazanıp rakibiyle puanları eşitlemenin ve çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. Son haftalarda zirve yarışında kayıplar yaşayan Fenerbahçe ise Trabzon'da kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.





Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam

Trabzonspor'a testlerden müjdeli haber geldi

Dev maça artık bir gün kalırken, Karadeniz ekibine güzel haberler geldi... Dün gerçekleştirilen idman öncesinde takıma bir kez daha koronavirüs testi uygulandı. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve karantina süreçleri de sona eren Uğurcan, Hosseini, Baker, Erce’nin testleri negatif sonuçlandı.

Diğer isimlere uygulanan testte de herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Aynı zamanda daha önceki testi pozitif çıkan Marlon da bugün bir kez daha teste girecekken, genç oyuncu Safa Kınalı'nın ise karantinası devam ediyor.

Fenerbahçe işi sıkı tuttu

Karadeniz Bölgesi’nde koronavirüs salgınında yaşanan artış, Fenerbahçe’yi ekstra önlemler almaya itti. Sarı-Lacivertliler, konaklayacakları otelin personelinden koronavirüs testi istedi. Sonuçların negatif çıkması üzerine rezervasyon yapıldı. Kulübün talebi üzerine, başta oyuncuların kalacağı odalar olmak üzere otelin birçok bölümü günde iki defa dezenfekte edilecek. Futbolcular otelden dışarı adım atmayacak.

Nwakaeme ve Bakasetas, Fenerbahçe'ye bileniyor...

Karadeniz ekibi dev maça hazırlanırken, yıldızlar da kritik mücadeleye farklı bir motivasyonla çıkacak. 2018-19 sezonu başında Bordo-Mavi renklere imza atan ve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bırakan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 6 maçta da skor katkısı yapmayı başaramadı. Lig genelinde attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler karşısındaki şanssızlığını da bozmayı hedefliyor.

1 asisti var

Devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katılan ve Trabzonspor için sahaya çıktığı 5 maçta 3 kez ağları havalandıran Bakasetas da Kanarya'ya karşı 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda 1 asiste imza atan Yunan yıldız, Sarı-Lacivertli fileleri sarsamadı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında atacağı golle hem siftah yapmayı hem de takımına galibiyeti getirmeyi planlıyor.

Erol Bulut, planı belirledi

Trbzonspor maçı, Sarı-Lacivertliler için sezonun kaderini belirleyecek sınav olarak görülüyor. Hafta boyunca bu karşılaşmaya yönelik sadece taktiksel çalışmalar yapılmadı. Gerek başkan ve yönet imin ziyareti, gerekse Emre Belözoğlu ile tecrübeli isimlerin konuşmalarıyla mental anlamda da zorlu maça hazırlanıldı. Erol Bulut, rakibi devirecek planı belirledi.

‘Yeteneklerinizi konuşturun’

46 yaşındaki teknik adam, kazanmak zorunda olmalarına ra ğmen savunma güvenliğinin önemine vurgu yaptı, “Göztepe maçındaki gi bi açıklar istemiyorum” dedi. Erol Bulut, Pelkas, Mesut Özil, Valencia gibi isimlere de hücumda bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmaları talimatını vererek, “Bu kritik maçta sizin gibi özel oyuncuların yapacakları çok önemli” diye konuştu.

‘Gücümüzü göstereceğiz’

Futbolcular da pazar günü için kenetlendi. Oyuncular, son dönemde ağır şekilde yapılan eleştirilere sahada cevap verip, alacakları galibiyetle hâlâ şampiyonluğun en önemli adayı olduklarını göstermeye kararlı. Samandıra’da kimse, olumsuz bir sonucu ve sonrasında yaşanacakları aklında n bile geçirmiyor. Herkesin düşüncesi aynı: Fenerbahçe’nin gücünü göstereceğiz!

2021 yılında yenilgisi yok

Trabzonspor’un 2021 yılında yenilgisi bulunmuyor. Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi. En son 26 Aralık 2020’de konuk ettiği Galatasaray’a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.

Ligde üst üste 8. galibiyet hedefi

Süper Lig’de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8’e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.

Trabzonspor'da eksikler

Trabzonspor’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, mücadelede forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe’de eksikler

Fenerbahçe'de özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo’nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ve kadro dışı kalan Caner Erkin takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak.

Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak. Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.

6 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe’de 6 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertli ekipte Caner Erkin, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Deplasmanda en fazla puan toplayan takım

Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı. Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.