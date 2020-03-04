Trabzonspor Fenerbahçe karşısında Fırtına gibiydi!

Ziraat Türkiye Kupası ilk yarı final ilk maçında gözler Trabzon’daydı. Süper Lig’de zirvenin en güçlü adaylarından biri olan Fırtına, kupada da yarı final ilk raundunu istediği gibi geçti. 2-1’lik sonuçla maçı bitiren Bordo-Mavililer, 21 Nisan’daki rövanş için çok büyük avantaj yakaladı. Tarife ise yine ligdeki gibiydi. Bir ay önce yine Akyazı’da rakibini konuk eden Trabzonspor 2 golle Fenerbahçe’ye Süper Lig yarışında büyük darbe vurmuştu. Zaferi getiren golleri ise önce Sörloth, ardından da Novak kaydetmişti. Karadeniz’de dün de benzer bir gece yaşandı. Hüseyin Çimşir’in öğrencileri, 46. dakikada sezona damga vuran ismi Sörloth’un golüyle perdeyi açtı.

Önemli oyuncu...

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Trabzonspor, 66. dakikada Novak’ın vuruşuyla tabelaya 2-0’ı yazdı. 82’de Vedat, Fenerbahçe adına farkı 1’e indirirken sonucu belirledi. Böylelikle mücadele aynı ligdeki gibi sona erdi. Özellikle Novak’ın savunmadaki katkısının yanı sıra hücumda yaptığı işlerle bir kez daha tam not aldı, takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi.