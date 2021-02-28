Trabzonspor-Fenerbahçe | Dimitrios Pelkas: Galibiyeti hak ettik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u Dimitrios Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışını sürdürdü. Takımına altın değerindeki 3 puanı getiren golü atan Pelkas, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Galibiyeti hak ettiklerini ve takımına yardımcı olduğu için mutlu olduğunu belirten Yunan yıldız, şu ifadeleri kullandı:

'Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum'

"Bizim için zor bir maçtı ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının ilk 20 dakikasındaki performansımız vardı. Maçı hak ettiğimizi düşünüyorum, gol atıp takıma yardım ettiğim için çok mutluyum."

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Pelkas'ın gol vuruşu...

'Perşembe günü de kazanarak 3 puanı almalıyız'

"Biz bu şekilde devam etmek istiyoruz, mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanarak 3 puanı almalıyız. Şu an geleceği çok fazla düşünmemeliyiz. Tabii ki hedefimiz var ama maç maç bakmamız ve geliştirmemiz gereken noktalara odaklanmamız gerekiyor. Kendi adıma en iyisini sergiliyorum bu noktada."