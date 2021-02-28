Trabzonspor - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig 2020-2021 sezonu 27. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Trabzonspor 26 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik sonucu elde ettiği 48 puanla Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 16 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 51 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 3. sırada...

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Maç başladı...

1' Maçın ilk saniyelerinde Nwakaeme'nin uzaklardan şutu üstten auta gitti. Yıldız forvet Altay'ın kalesini terk ettiğini görünce şansını denedi.

7' Samuel'i arkadan çeken Ekuban sarı kart gördü.

İLK TEHLİKE FENER'DEN

11' Sosa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Serdar Aziz kafayı çok güzel vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

20' Maçtaki ilk isabetli şut 20. dakikada Pelkas'tan geldi. Uğurcan üzerine gelen şutta zorlanmadı.

22' Djaniniy'nin sağ kanattan arka direğe gönderdiği ortada Nwakaeme'nin gelişine şutu yandan auta gitti.

UĞURCAN ÜST ÜSTE MÜTHİŞ ÇIKARDI

25' Uzaklardan Mert Hakan'ın şutunda Uğurcan Çakır topu çeldi. Onun çeldiği top Pelkas'ın önüne düştü. Yunan oyuncunun şutunda top savunmadan döndü. Bu topa da Szalai vurdu ancak Uğurcan yine harika çıkardı.

UĞURCAN'DAN İNANILMAZ KURTARIŞ!

30' Szalai'nin ortasında Thiam'ın kafasını Uğurcan harika çıkardı. İlk yarım saat geride kalırken Fenerbahçe'nin ciddi ataklarını Uğurcan adeta tek başına önledi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48' Djaniny'nin sağ çaprazdan şutu diğer kanattan taca gitti.

Trabzonspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hugo, Edgar, Flavio, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Thiam







