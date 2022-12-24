Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım'da ara verdiğimiz Süper Lig heyecanı, 40 gün sonra yeniden başlarken Trabzonspor- Fenerbahçe maçıyla şampiyonluk ateşi tekrar yükselecek. Abdullah Avcı'lı Trabzonspor evinde kazanıp 6 puanlık farkı azaltmak ve “Yarışta ben de varım” mesajı vermek istiyor. Araya girerken müthiş galibiyet serisi Giresunspor yenilgisiyle biten Jorge Jesus'lu Fenerbahçe ise zorlu virajda telafi peşinde. Trabzonspor’un hocası gol yollarında 3 yıldızına çok güveniyor. Abdullah Avcı, Trezeguet, Bakasetas ve Visca’nın üzerinden hücum planını kurarken; ön alanda presle maça başlamayı düşünüyor. Jorge Jesus, bu akşam sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İleri uçta İrfan Can’ın yeri garanti gibi görünüyor. Ancak Jesus’u diğer 2 forma için King, Valencia ve Batshuayi arasında zorlu bir tercih bekliyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Akyazı'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği 90 dakika ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

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Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Valencia

Jorge Jesus'un imha planı hazır

Lider Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümüne Trabzon deplasmanında başlayacak. Sarı-Lacivertli kafile dün şehire gitti. Sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Ezgjan Alioski, Luan Peres ve Arda Güler kadroda yer almadı. Kaleci Altay Bayındır’ın oynayacak durumda olması, Jesus’un yüzünü fazlasıyla güldürdü. Portekizli teknik adam, ekibiyle birlikte Bordo-Mavililer’i detaylı bir şekilde analiz etti. Öğrencilerine, “Bize beraberlik yetmez, kazanacağız” diyen tecrübeli hoca, oyun planını belirledi. Jesus, Trabzonspor’un geriden oyun kurarken kaptırdığı toplarda büyük sıkıntı yaşadığını tespit etti.

Bakasetas&Trezeguet’ye kilit

Portekizli teknik adam, takımından ilk dakikadan itibaren önde baskı yapmalarını istedi. Jorge Jesus ayrıca Bordo-Mavililer’in geçiş hücumlarını savunmadaki zaafından da hızlı oyuncularını savunma arkasına sarkıtarak faydalanmaya çalışacak. Tecrübeli hoca, Bakasetas’ı Crespo ile Trezeguet’yi ise Osayi-Samuel ile baskı altına alarak etkinliklerini azaltmaya çalışacak.

Abdullah Avcı, zafer planını belirledi

Fenerbahçe’nin hem lig hem de Avrupa’da oynadığı maçları ekibiyle birlikte analiz eden Abdullah Avcı, zafer planını belirledi. Tecrübeli hoca, hücum bölgesinde yıldızlarının performansına çok inanıyor. Bu sezon takımı sırtlayan Bakasetas ile Trezeguet’nin yanı sıra sakatlığı geçen ve Dünya Kupası arasında geri dönen Edin Visca da ilk 11’de başlamaya hazırlanıyor. Avcı, Trezeguet ile Visca’nın rakip savunmanın arkasına yapacağı koşularla pozisyona girmeyi hedeflerken; Bakasetas’a da sık sık rakip kaleyi yoklamasını ve şut fırsatlarını değerlendirmesini söyledi.

Visca’nın 2 gol, 6 asisti var

Visca, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 22 maça çıkarken, 2 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Bakasetas ise 6 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Avcı, forvette ise Umut Bozok’la maça başlamayı planlıyor. Yıldız isim, kupadaki Samsunspor maçında da gol atmıştı.

Akyazı'dan çıkış yok...

Trabzonspor’un bu akşam oynayacağı kritik Fenerbahçe maçında en büyük kozu taraftarı olacak. Akyazı Stadı uzun bir aradan sonra tıklım tıklım dolacak. En ucuzu 300, en pahalısı 1900 TL olan derbi biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterirken, kalan son koltukların da bugün tükenmesi bekleniyor. Fırtına, ezeli rakibini devirip hem zirveyle puan farkını 3’e indirmek hem de müthiş serisini devam ettirmek istiyor. Öyle ki Bordo Mavililer, tam 655 gündür taraftarı önünde ligde kaybetmiyor. En son 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a Akyazı’da yenilen Karadeniz ekibi, sonrasında çıktığı 31 karşılaşmada hiçbir rakibine boyun eğmedi. Bu süreçte 19 galibiyet alınırken, 12 maç beraberlikle sona erdi.

4 galibiyeti var

Fırtına, Akyazı’da oynadığı Fenerbahçe maçlarında da büyük üstünlüğe sahip. Sarı Lacivertliler’i 6 kez yeni stadında konuk eden Trabzonspor, 4 galibiyet aldı ve sadece 1 kez yenildi. 1 karşılaşma beraberlikle bitti. Akşam 19.00’da başlayacak haftanın maçında, 40 bin taraftarı Trabzonspor’u destekleyecek.

Forvette zor karar

Fenerbahçe, ligde sezonun en zorlu maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus, kupadaki İstanbulspor mücadelesi sonrası Trabzonspor deplasmanının hazırlıklarına başladı, oyun planını ve stratejisini oluşturdu. Portekizli hoca, sahaya süreceği 11 oyuncunun 9’unu belirledi ama hücum hattında kendisini zor bir tercih bekliyor. İleri 3’lüde İrfan Can Kahveci’nin görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer 2 forma için ise Michy Batshuayi, Joshua King ve Enner Valencia arasında büyük bir rekabet var.

Ligde 99. randevu

Şampiyonluğun iki favorisi Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de bu akşam 99. kez kozlarını paylaşacak. Oynanan 98 maçın 39’unda Sarı-Lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılırken, 25 karşılaşmada Fırtına 3 puana ulaşan taraf oldu. 34 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe’nin 132 golüne karşılık Trabzonspor 100 kez ağları sarstı. Trabzon’da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekip 19, Kanarya ise 18 galibiyet aldı. 12 mücadelede kazanan çıkmadı.

King süper döndü

King, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara çok iyi bir şekilde döndü. Hazırlık maçlarındaki müthiş performansını İstanbulspor mücadelesine de taşıyan Norveçli yıldız, 1 gol ve 2 asistle galibiyetin mimarı oldu. Batshuayi de Dünya Kupası’nın ardından formda bir şekilde takıma katıldı. Belçikalı oyuncu da kupadaki İstanbul mücadelesinde 2 kez fileleri sarstı.

İbre Valencia’da ama...

Valencia, Dünya Kupası’ndan sakat döndü ancak iyileşti. Tecrübeli golcü, takımın en skorer ismi konumunda. Valencia, Fenerbahçe’de 15, Ekvador ile Dünya Kupası’nda da 3 kez ağları sarstı. 33 yaşındaki forvet sağlıklı olduğunda Jesus’un her zaman ilk tercihi olmuştu. Valencia, King ile birlikte formaya yakın görünse de Portekizli teknik adam, öğrencisi sakatlıktan yeni çıktığı için bu kez Batshuayi’yi de seçebilir.

Ferdi&Crespo ceza sınırında

Fenerbahçe’de sezonun iki yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Trabzonspor karşısına ceza sınırında olarak çıkacak. Bu ikili, bu akşam sarı kart görmeleri halinde ligde salı günü Hatayspor ile Kadıköy’de oynanacak mücadelede cezalı duruma düşerek takımlarını yalnız bırakacak. Jorge Jesus, kart konusunda sadce Ferdi ve Crespo’yu değil, tüm takımı uyararak, “Saha içinde ne olursa olsun sakin kalın. Bu sezon kırmızı kartlardan çok çektik. Dikkatli olmalıyız” dedi.

Son antrenmanda gol çalıştılar

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde derbi öncesi son provasını gerçekleştirdi. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda gol çalışması yapılırken, yan top ve duran toplarla ilgili de tecrübeli hoca uyarılarda bulundu. Bordo-Mavili futbolcuların idmandaki moralli ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, maç toplantısında konuşan Abdullah Avcı, “Gücünüze, kalitenize inanıyorum. Trabzonspor evinde her zaman favoridir. Ne kadar istediğinizi sahada gösterin” dedi.

3 eksik var

Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle Denswil, Dorukhan ve Serkan Asan bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecekler. Visca, Dünya Kupası arasında geri dönerken, kupadaki Samsunspor maçında başı dönen ve tedbir amaçlı olarak oyundan alınan Gbamin’in önemli bir probleminin bulunmadığı belirtildi. Trabzonspor’da ceza sınırında olan tek isim stoper Marc Bartra. Fırtına, derbinin ardından hafta içinde ligde Karagümrük deplasmanına çıkacak.

Büyük maçlarda Avcı farkı

Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 12 derbide 2 kez yenildi. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ’a rakip olduğu karşılaşmalarda 4 galibiyet alan Fırtına, 6 maçtan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 3 büyük rakibine karşı son mağlubiyetini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe’ye karşı 1-0’lık skorla yaşamıştı. Fırtına, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde birer puanla yetindi.

Doğan: Yeni bir hikaye için...

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından taraftarlara ve camiaya seslendi. Doğan, “Yeniden bir başlangıç için yeniden bir hikaye yazmak için beraberce, hiç ayrılmadan sezon sonunda da unutulmayacak o muhteşem anıları yeniden biriktirmek için bu akşam yuvamızda yan yana duralım. Beraber hücum ve beraber defans yapalım” dedi. Korona’ya yakalanan ve bir süredir yoğun tedavi gören Ertuğrul Doğan’ın, bugünkü maçta tribünde olması bekleniyor.

Dört bölgede büyük rekabet

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Trezeguet ve Umut Bozok 11’iyle derbiye çıkmayı düşünen Abdullah Avcı, bazı mevkilerde soru işareti yaşıyor. Savunmanın sağında Larsen ile Hüseyin rekabete girerken, stoperde Bartra’yı Gbamin zorluyor. Orta sahada Abdülkadir Ömür formuyla dikkat çekiyor. Forvette ise Umut bir adım önde olmasına rağmen Maxi Gomez de antrenman performansıyla fark yaratıyor.

Duran toplar kritik rolde

Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe duran topları etkili kullanıyor. Bu açıdan bakıldığında, kornerler veceza sahası çevresinde kazanılan serbest vuruşlar, dev maçın kaderini belirleyebilir. BordoMavililer, duran toplardan 4 kez ağları sarsarken, Sarı-Lacivertliler bu şekilde 5 gol buldu. Trabzonspor, duran toplar sonucu sadece1 kez topu ağlarında görürken, Fenerbahçe 3 gol yedi. Fırtına penaltıdan 5 attı, 2 yedi; Fenerbahçe 7 attı, 3 yedi.

Öne geçmek önemli

Bu sezon ligde oynanan maçlarda Trabzonspor 7 kez öne geçerken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Fırtına, geriye düştüğü 4 mücadelenin 2’sini kazandı, 2’sinde yenildi. Fenerbahçe, ligde sadece Konyaspor önünde yenik duruma düştü ve sahadan puansız ayrıldı. Jorge Jesus’un öğrencileri, 11 mücadelede skor avantajını ele geçiren taraf oldu. Sarı-Lacivertliler bu maçların 9’unda 3 puana ulaşırken, 1 maçta berabere kaldı ve1 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.