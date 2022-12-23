Trabzonspor - Fenerbahçe arasındaki 132. randevu!

Spor Toto Süper Lig 'in 15. haftasında Trabzonspor yarın saat 19.00'da evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki takım tarihinde ilk kez Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 48 yıllık rekabetin iki takım bugüne dek 132 kez karşı karşıya geldi.

Rakipler arasında geride kalan 131 maçta Trabzonspor'un 42 galibiyeti bulunurken, Fenerbahçe'nin ise 50 galibiyeti bulunuyor. 39 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Sarı-lacivertli takımın 165 golüne, bordo-mavililer 146 golle karşılık verdi.

Ligde 98 maç

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 98 maç yaptı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler 39 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi ise 25 maçta galibiyetle sahadan ayrıldı. 34 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzon'da Trabzonspor üstün

İki takım arasında Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe ise 18 galibiyet elde etti. 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)