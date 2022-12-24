Trabzonspor ’un bu akşam oynayacağı kritik Fenerbahçe maçında en büyük kozu taraftarı olacak. Akyazı Stadı uzun bir aradan sonra tıklım tıklım dolacak.





En ucuzu 300, en pahalısı 1900 TL olan derbi biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterirken, kalan son koltukların da bugün tükenmesi bekleniyor. Fırtına, ezeli rakibini devirip hem zirveyle puan farkını 3’e indirmek hem de müthiş serisini devam ettirmek istiyor.

Öyle ki Bordo Mavililer, tam 655 gündür taraftarı önünde ligde kaybetmiyor. En son 8 Mart 2021’de Alanyaspor ’a Akyazı’da yenilen Karadeniz ekibi, sonrasında çıktığı 31 karşılaşmada hiçbir rakibine boyun eğmedi. Bu süreçte 19 galibiyet alınırken, 12 maç beraberlikle sona erdi.





4 galibiyeti var

Fırtına, Akyazı’da oynadığı Fenerbahçe maçlarında da büyük üstünlüğe sahip. SarıLacivertliler’i 6 kez yeni stadında konuk eden Trabzonspor, 4 galibiyet aldı ve sadece 1 kez yenildi. 1 karşılaşma beraberlikle bitti. Akşam 19.00’da başlayacak haftanın maçında, 40 bin taraftarı Trabzonspor’u destekleyecek.



