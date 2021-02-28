Trabzonspor - Fenerbahçe | Akyazı cehennemi!

18 Aralık 2016'da kapılarını açan Medical Park Stadyumu adeta Fenerbahçe'ye cehennem oldu. Trabzonspor taraftarı önünde sahayı rakiplerine dar ederken, Sarı-Lacivertliler de bu durumdan nasibini aldı. Bordo-Mavililer, Akyazı açıldığı günden bu yana Kanarya'yı 3'ü lig, 1'i de kupada olmak üzere 4 kez konuk etmesine rağmen rakibine hiç boyun eğmedi.

Hedef puan puana gelmek

Medical Park Stadyumu'nda oynanan ilk rekabette mücadele 1-1 sonuçlanırken, sonrasındaki 3 karşılaşmada da Fırtına ezeli rakibini aynı skorlarla olmak üzere 2-1 devirmeyi başardı. Son 10 maçın 9'unu kazanan ve birinde de berabere kalarak bir anda şampiyonluk yarışına giren Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu akşam da Akyazı'daki bu üstünlüğünü devam ettirerek, rakibiyle puan puana gelmeyi amaçlıyor.



