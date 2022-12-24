Trabzonspor-Fenerbahçe | Abdullah Avcı, zafer planını belirledi

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde derbi öncesi son provasını gerçekleştirdi. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda gol çalışması yapılırken, yan top ve duran toplarla ilgili de tecrübeli hoca uyarılarda bulundu. Bordo-Mavili futbolcuların idmandaki moralli ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, maç toplantısında konuşan Abdullah Avcı, “Gücünüze, kalitenize inanıyorum. Trabzonspor evinde her zaman favoridir. Ne kadar istediğinizi sahada gösterin” dedi.

3 eksik var

Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle Denswil, Dorukhan ve Serkan Asan bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecekler. Visca, Dünya Kupası arasında geri dönerken, kupadaki Samsunspor maçında başı dönen ve tedbir amaçlı olarak oyundan alınan Gbamin’in önemli bir probleminin bulunmadığı belirtildi. Trabzonspor’da ceza sınırında olan tek isim stoper Marc Bartra. Fırtına, derbinin ardından hafta içinde ligde Karagümrük deplasmanına çıkacak.









Büyük maçlarda Avcı farkı

Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 12 derbide 2 kez yenildi. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ’a rakip olduğu karşılaşmalarda 4 galibiyet alan Fırtına, 6 maçtan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 3 büyük rakibine karşı son mağlubiyetini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe’ye karşı 1-0’lık skorla yaşamıştı. Fırtına, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde birer puanla yetindi.

Doğan: Yeni bir hikaye için...

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından taraftarlara ve camiaya seslendi. Doğan, “Yeniden bir başlangıç için yeniden bir hikaye yazmak için beraberce, hiç ayrılmadan sezon sonunda da unutulmayacak o muhteşem anıları yeniden biriktirmek için bu akşam yuvamızda yan yana duralım. Beraber hücum ve beraber defans yapalım” dedi. Korona’ya yakalanan ve bir süredir yoğun tedavi gören Ertuğrul Doğan’ın, bugünkü maçta tribünde olması bekleniyor.

Dört bölgede büyük rekabet

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Trezeguet ve Umut Bozok 11’iyle derbiye çıkmayı düşünen Abdullah Avcı, bazı mevkilerde soru işareti yaşıyor. Savunmanın sağında Larsen ile Hüseyin rekabete girerken, stoperde Bartra’yı Gbamin zorluyor. Orta sahada Abdülkadir Ömür formuyla dikkat çekiyor. Forvette ise Umut bir adım önde olmasına rağmen Maxi Gomez de antrenman performansıyla fark yaratıyor.









Abdullah Avcı, zafer planını belirledi

Fenerbahçe’nin hem lig hem de Avrupa’da oynadığı maçları ekibiyle birlikte analiz eden Abdullah Avcı, zafer planını belirledi. Tecrübeli hoca, hücum bölgesinde yıldızlarının performansına çok inanıyor. Bu sezon takımı sırtlayan Bakasetas ile Trezeguet’nin yanı sıra sakatlığı geçen ve Dünya Kupası arasında geri dönen Edin Visca da ilk 11’de başlamaya hazırlanıyor. Avcı, Trezeguet ile Visca’nın rakip savunmanın arkasına yapacağı koşularla pozisyona girmeyi hedeflerken; Bakasetas’a da sık sık rakip kaleyi yoklamasını ve şut fırsatlarını değerlendirmesini söyledi.

Visca’nın 2 gol, 6 asisti var

Visca, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 22 maça çıkarken, 2 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Bakasetas ise 6 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Avcı, forvette ise Umut Bozok’la maça başlamayı planlıyor. Yıldız isim, kupadaki Samsunspor maçında da gol atmıştı.