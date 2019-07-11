Trabzonspor, fazla oyuncular için formül arıyor

Bu sezon Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Liginde mücadele edecek olan Trabzonspor, kadro planlamasını da bu doğrultuda yapıyor. Nokta transferlerin yanı sıra gelecek vaat eden oyuncuları da kadrosuna katarak önümüzdeki yılların yapılanmasını da hayata geçiren bordo-mavililer, sözleşme imzaladığı ancak bu sezon ki kadro planlaması içerisine dahil edemeyeceği oyuncularla ilgili olarak ise titiz bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan bordo-mavililer, U21 Liginin sona ermesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu ile genç oyuncuların değerlendirilmesi ve gelişimlerini tamamlamaları adına bir statü oluşturulması noktasında görüşmelerini sürdürüyor.

Ünal Karaman, takipçi olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Türk futbolu adına gelişim göstereceğine inandığı oyuncuların takibini ise yakından sürdürecek. Gelecek vaat eden oyuncuların A Takım kadrosunda değerlendirilmesi noktasında TFF ile kısmen olumlu yanıt alan bordo-mavililer, bazı oyuncuları yarışmacı takımlara bazılarını ise bünyesinde tutarak gelişimlerini yakından izleyecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde sürdüren bordo-mavililerde deneyimli çalıştırıcı hangi isimleri bu sezon ki kadroda tutacağına ise iki aşamalı gerçekleştirelecek kamplar sonrası netleştirecek.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)