Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33’üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor , 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30’da idman yapan bordo mavililer, ısınma koşusu ve teknik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları yaptı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Uğurcan Çakır'a takım arkadaşlarından destek

Önceki gün dedesi vefat eden ve 2 gündür izinli olan Uğurcan Çakır, bugünkü idmana katıldı. Takım arkadaşları, kaleci Uğurcan’a moral desteği verdi. Bordo mavili takımda sakatlığı süren Trondsen dışında tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Bordo-mavili ekip, 15 Nisan Cuma günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA



