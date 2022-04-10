Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor , maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Bordo-Mavili ekibin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Teknik Direktörüm Abdullah Avcı yönetiminde bugün 16.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Trabzonsporlu futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 5’e 2 çalışması ile devam eden antrenman turnuva ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Salı günü yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.



