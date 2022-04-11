MENÜ

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı.

11 Nisan 2022, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının biletleri satışta

Süper Lig ’in 33’üncü haftasında 72 puanla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor , 15 Nisan Cuma günü Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Şampiyonluğa giden yolda kritik öneme sahip müsabakanın biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 38 bin 742 biletin yaklaşık yüzde 83’lük kısmı 5 dakika içerisinde tükendi.

15 Nisan Cuma günü saat 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Platinum: 2.000 TL

VIP Gold: 1.500 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 400 TL

Doğu: 350 TL

Fırtına: 200 TL

Kale Arkası: 150 TL

VIP Platinum: 3.250 TL

VIP Gold: 2.500 TL

VIP Silver: 1.750 TL

Batı: 750 TL

Doğu: 650 TL

Fırtına: 450 TL

Kale Arkası: 350 TL

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...