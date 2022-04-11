Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının biletleri satışta

Süper Lig ’in 33’üncü haftasında 72 puanla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor , 15 Nisan Cuma günü Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Şampiyonluğa giden yolda kritik öneme sahip müsabakanın biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 38 bin 742 biletin yaklaşık yüzde 83’lük kısmı 5 dakika içerisinde tükendi.
15 Nisan Cuma günü saat 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Platinum: 2.000 TL
VIP Gold: 1.500 TL
VIP Silver: 1.000 TL
Batı: 400 TL
Doğu: 350 TL
Fırtına: 200 TL
Kale Arkası: 150 TL
VIP Platinum: 3.250 TL
VIP Gold: 2.500 TL
VIP Silver: 1.750 TL
Batı: 750 TL
Doğu: 650 TL
Fırtına: 450 TL
Kale Arkası: 350 TL
Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)