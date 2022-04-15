Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyeti olan Trabzonspor , son 6 haftaya girerken en yakın rakibi Fenerbahçe 'nin 13 puan önünde zirve keyfi sürmeye devam ediyor. Bordo-mavili ekipte Anders Trondsen dışında göze çarpan önemli bir eksik yok. Gaziantep FK maçında cezaları sebebiyle oynayamayan Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas ve Djaniny; Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk 11'deki yerlerini alabilecek. Yerel medya Siopis ve Djaniny için olumlu haberler yaparken, Bakasetas'ı ilk 11'de değil yedeklerde görebiliriz. Savunma dörtlüsünün ise değişmesi beklenmiyor... Sağ bekte Bruno Peres, ortada "Hüseyin Türkmen & Vitor Hugo" ikilisi ve sol bekte Stefano Denswil'i izleyeceğiz.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI İDDAA ORANLARI! OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Son 2 deplasman maçını gol atamadan kaybeden Fatih Karagümrük, iç sahada (İstanbul'da) aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa hedefine tutunmaya devam ediyor. Savunmadan Rayyan Baniya, hücumdan Kerim Frei sakat. Adnan Uğur ile Jimmy Durmaz da sarı kart cezaları sebebiyle deplasman kafilesinde yer almadı. Volkan Demirel'in en büyük sıkıntısı, son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çeken Emre Mor'dan faydalanamamak olacak. 24 yaşındaki genç kanat oyuncusunun hafif bir sakatlığı söz konusu, durumu maç saati netleşecek... Hücum merkezinde Aleksander Pesic forma giyecek, orta alanda Lucas Biglia'nın yanında Kristijan Bistrovic ve Abdoulaye Toure oynayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un iç sahada oynadığı son 4 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Fatih Karagümrük'ün deplasmanda oynadığı son 4 maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %70'lik kesim deplasmanda istediği sonuçları alamayan Fatih Karagümrük karşısında bordo-mavili ekipten 3 puan bekliyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.