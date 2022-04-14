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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan lider Trabzonspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamladı.

14 Nisan 2022, Perşembe 19:07 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü haftasında yarın evinde karşılaşacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da başlayan idmanda bordo-mavililer, maç öncesi son taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig şampiyonluğunu erken ilan etmeye hazırlanan Karadeniz ekibi, yarın Medical Park Stadyumu'da İstanbul ekibi Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. 

DHA

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