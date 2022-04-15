Trabzonspor - Fatih Karagümrük l Analiz

Ligde 72 puan 32 averaj ile lider durumda bulunan Trabzonspor , 46 puan -8 averaj ile 10. sırada yer alan Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor son lig maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Her iki takım da oldukça fazla pozisyon yakaladı. Karadeniz ekibi ligin en kötü deplasman performansına sahip olan Fatih Karagümrük karşısında maçın mutlak favorisi.

Fatih Karagümrük ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Volkan hocanın ekibi Kasımpaşa’nın bireysel savunma hatalarını en iyi şekilde değerlendirdi. Pesic’in ilk 11’e dönmesi ileriye dönük bir tehdit oluştursa da bu mücadelede işleri zor görünüyor.