Trabzonspor - Fatih Karagümrük CANLI

Süper Lig'de üst üste 5 maçta berabere kalan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Trabzonspor rakibini yenerek kötü gidişatını durdurmak ve galibiyet hasretine son vermek istiyor. Fatih Karagümrük ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Maçta ilk düdük çaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Ekuban sağ kanattan ceza sahasına ortasını gönderdi. Savunmaya çarpan top kaleye doğru yöneldi. Karagümrük kalecisi Viviano topu elinden kaçırdı, savunmada Fatih topu uzaklaştırdı. Sonrasında yaşanan pozisyonda yaklaşık 30 metreden Nwakaeme şutunu attı, kaleci Viviano iki hamlede topu kontrol etti.

7' Karagümrük gole çok yaklaştı. Salibur, kaleyi karşıdan gören mesafeden yaklakış 25 metreden şutunu üst sağ köşeye gönderdi ancak bordo mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.

12' Ekuban'ın kullandığı kornerde Karagümrük savunmasında yaşanan karambol sonrasında top sol kanada açıldı. Marlon'un ceza sahasına gönderdiği ortaya Nwakaeme vurdu top auta çıktı. Ancak Nwakaeme, Fatih eline çarptığı gerekçisiyle itiraz etti.

13' Yapılan VAR incelemesi sonrasında hakem Ali Şansalan'ın pozisyonu incelemesi istendi. Şansalan'ın pozisyonu incelemesinin ardından penaltı kararı çıktı.

GOL | 15' Bordo mavililerde topun başına Djaniny geldi. 30 yaşındaki forvet kaleci Vİviano'yu ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

36' Trabzonspor etkili geldi. Baker, savunma arkasına koşu yapan Djaniny'ye pasını attı. Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunu attı ancak Fatih Karagümrük kalecisi Viviano ayaklarıyla topu kornere çeldi.

37' Bordo mavililer yine tehlikeli geldi. Sağ kanattan Baker serbest vuruşu içeriye orta olarak kullandı. Arka direğe giden topu Nwakaeme uzak direğe doğru çevirdi. Ekuban topa son anda yetişip dokunda ancak top yandan az farkla auta çıktı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



