Trabzonspor evinde ya kazanıyor ya kaybediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 11 maçı ya kazandı ya da kaybetti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.

02 Ekim 2018, Salı 09:57
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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor, evinde oynadığı son 11 maçta sahadan ya galibiyetle ya da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi evinde oynadığı söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer attığı 25 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. 

Son beraberlik 239 gün önce 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki en son beraberliği ise 5 Şubat 2018'de oynadığı Göztepe müsabakasında elde etti. 0-0 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavililer 239 gündür evinde beraberlik almadı. Bordo-mavili takım evinde oynadığı 11 maçta ya yenildi ya da berabere kaldı. 

Trabzonspor'un son 11 maçta sahasında aldığı sonuçlar ise şöyle: 


Trabzonspor-Göztepe : 0-0 

Trabzonspor-Başakşehir: 0-1 

Trabzonspor-Beşiktaş:0-2 

Trabzonspor-Yeni Malatya:4-1 

Trabzonspor-Kayserispor:4-0 

Trabzonspor-Sivasspor: 0-2 

Trabzonspor-Kasımpaşa:2-5t 

Trabzonspor-Karabükspor:3-0 

Trabzonspor-Sivasspor:3-1 

Trabzonspor-Galatasaray:4-0 

Trabzonspor-Göztepe:1-2 

Trabzonspor-Kasımpaşa:4-2 

İHA

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