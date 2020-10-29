Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trabzon’da yapacakları müsabakayla 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

Trabzon’daki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 11 maçın 7’sini kazandı. 2 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Trabzonspor, geçen sezon da sahasında rakibini 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup etmişti.