Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'ya bariz üstünlük kurdu
Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trabzon’da yapacakları müsabakayla 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde yapılan 22 maçın 10’undan Trabzonspor, 5’inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu.
Süper Lig’de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trabzon’da yapacakları müsabakayla 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.
Trabzon’daki maçlar
Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 11 maçın 7’sini kazandı. 2 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.
Trabzonspor, geçen sezon da sahasında rakibini 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup etmişti.