Trabzonspor, eski günlerini hatırlattı

Spor Toto Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor , sezona sancılı başlamıştı. Kadroda yaşanan kabuk değişiminin sıkıntılarını yaşayan Karadeniz ekibi, son haftada Avrupa'nın ardından ligde de kazanmasını bildi. Bordo-mavililer, Gaziantep FK müsabakasının hemen başında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen, 90+8'de bulduğu golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon geriye düştüğü maçları kazanmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, bu sezon aynı duruşu Gaziantep FK karşısında sergiledi. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 13 puan toplayan bordo-mavililer, üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, bu sezon mağlup durumdayken ilk kez puan çıkartmasını bildi. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ise 15 maçta geriden gelip 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi elde etmişti. 12 karşılaşmada puan çıkartan bordo-mavililer, milli ara öncesi aldığı galibiyetle büyük bir moral buldu.

İHA