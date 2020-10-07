Süper Lig 'e verilen milli arada maç formunu kaybetmek istemeyen Süper Lig ekipleri hazırlık maçları yaparak bu süreyi değerlendirmek istiyor. Transferleri ile büyük heyecan yaratan Trabzonspor , ligin yeni ekibi Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak.

Trabzonspor-Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor'da yapılan açıklamada, "Süper Lig 2020 – 2021 sezonuna verilen milli arada Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacağız. 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.







