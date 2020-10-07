Trabzonspor-Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'e verilen milli arada maç formunu kaybetmek istemeyen Süper Lig ekipleri hazırlık maçları ile 5. hafta hazırlıklarını sürdürme kararı aldı. Trabzonspor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak. Peki Trabzonspor-Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor-Erzurumspor maçına dair tüm detaylar haberimizde.
Süper Lig 'e verilen milli arada maç formunu kaybetmek istemeyen Süper Lig ekipleri hazırlık maçları yaparak bu süreyi değerlendirmek istiyor. Transferleri ile büyük heyecan yaratan Trabzonspor , ligin yeni ekibi Erzurumspor ile hazırlık maçı yapacak.
Trabzonspor-Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor'da yapılan açıklamada, "Süper Lig 2020 – 2021 sezonuna verilen milli arada Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacağız. 10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1313818389723348993