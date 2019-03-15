Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

15 Mart 2019, Cuma 17:22
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Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekibin, gün içerisinde kara yolu ile Erzurum’a hareket edeceği kaydedildi.

AA

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