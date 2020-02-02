Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, 4 Şubat Salı günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

02 Şubat 2020, Pazar 23:12 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, 4 Şubat Salı günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular 2 grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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