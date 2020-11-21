Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de Milli aranın ardından Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçına çıkacak. Bordo-Mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig´in 9´uncu haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u ağırlayacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi ve yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı arzuluyor.
Süper Lig´de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9´uncu hafta mücadelesinde yarın konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Medical Park Stadı´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor´da tedavi gören Yusuf ile Salih bu maçta forma giyemeyecek. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet´in durumları ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından farklı olarak ilk 11´de Serkan, Kamil Ahmet ve Djaniny´in yerine Marlon, Nwakaeme ile Afobe´ye görev vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe.
SAKAT: Yusuf Sarı, Salih Karvazlı, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi (Belirsiz