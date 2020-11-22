Trabzonspor - Erzurumspor ( CANLI )

Süper Lig'in 9.haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor´ u ağırlayacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi ve yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı arzuluyor.

Son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, mutlak üç puan parolası ile sahada. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise deplasmanda 3. galibiyet peşinde. Karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor





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Trabzonspor - Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan; Pereira, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes





MAÇ BAŞLADI

2.dakika BB Erzurumspor kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı

3.dakikada serbest vuruşu Novikovas kullandı şutu barajdan döndü

5.dakikada Ekuban ceza sahası içinde topla buluştu sol ayağıyla hemen vurdu top kaleyi bulmadı

İLK POZİSYON! 7.dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasına giren Afobe çarpazdan vurdu ama top yandan auta gitti

SARI KART! 11.dakikada hakeme itirazları sonucu Murat Uçar sarı kart gördü

17.dakikada Nwakaeme çalımlarla ceza sahasına girdi kaleciyi de geçmek istedi ancak topu kaleye gönderemedi

ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 19.dakikada kullanılan köşe vuruşunda kafayı Mina vurdu kaleye giden topu son anda çizgiden Vitor Hugo çıkardı ve mutlak bir golü önledi

SARI KART! 20.dakikada Arturo Mina orta alanda arkadan yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

GOL! 23.dakikada Ekuban'ın golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ kanatan Abdülkadir Ömür geldi yerden pasını penaltı noktası civarında kontrol eden Ekuban bekletmeden vurdu köşe giden top ağlarla buluştu

28.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Baker kullandı ortasına Afobe vurdu top kaleyi bulmadı. Pozisyonun ardından hakem Afobe'nin ofsaytta olduğunu işaret etti

OBERTAN KAÇIRDI! 30.dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sol kanattan korner kazandı. Ceza sahasına gelen topu Obertan bir anda önünde buldu sol ayağıyla şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

32.dakikada sağ kanattan Murat ortaladı Mina indirdi seken topa Rashad Muhammed vurdu top yandan auta gitti

33.dakikada sol çaprazdan Kaan voleyi vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

NET FIRSAT KAÇTI! 36.dakikada Afobe kaleci ile karşı karşıya kaldı, Kayacan'ı geçip vurdu ancak şutu auta gitti

GOL İPTAL! 39.dakikada Mina'nın golüyle skor 1-1 oldu ancak hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrası Mina ile attığı golde faul yaptığına karar verdi ve gol iptal edildi

43.dakikada Trabzonspor kaleyi sol çaprazda gören tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı

44.dakikada serbest vuruşu Baker kullandı şutu barajdan sekip kornere gitti

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 üstün tamamladı

İkinci yarı başladı

NET POZİSYON! 47.dakikada Afobe'nin pasıyla topla buluşan Ekuban uygun durumda vurdu top auta gitti

SARI KART! 50.dakikada Afobe kaleci yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

BERABERLİK GOLÜ KAÇTI! 52.dakikada sol kanattan gelen ortayı ıslak zeminde Uğurcan elinden kaçırdı uygun durumda Rashad Muhammed alıp hemen vurdu ama top kaleyi bulmadı

56.dakikada Sissoko ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vurdu şutu auta gitti













































Maçtan notlar

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı. Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor maçına Futbol İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo-mavililer, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Avcı ile ilk heyecanını yaşadı.

Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe’ye 11’de görev verdi.

Diabate ve Plaza kadroda yok

Trabzonspor’da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı. Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza’nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı. Trabzonspor’da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.

İzmir’deki depremzede çocuklara yardım kampanyası

Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı. Yavru Fırtına Tribünü’nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir’deki depremzede çocuklara destek olacak. Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr’de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek

Trabzonspor üstün

Bu sezon yeniden Süper Lig’e çıkan BB Erzurumspor, geçen sezon Trabzonspor ile Türkiye Kupası’nda karşılaşmıştı. Fırtına maçları 5-1 ve 4-0’lık skorlarla kazanmıştı. Bir önceki sezon Süper Lig’de karşılan iki ekibin maçlarından biri berabere biterken, diğerinde Trabzonspor 1-0 galibiyete uzandı. Taraflar arasındaki son 6 resmi maçta Karadeniz ekibi hiç yenilmezken, toplamda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Novikovas 4 gol attı

Deplasmanda çıktığı 3 maçın 2’sini kazanan B.B. Erzurumspor’da en büyük hücum silahı Novikovas... Dadaşlar’ın yaz döneminde renklerine bağladığı kanat oyuncusu, Süper Lig’de görev yaptığı son 5 maçın 4’ünde birer gol sevinci yaşadı. Mavi-Beyazlılar, ligde 4 haftalık kazanamama serisine son vermek istiyor.











