TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Altınordu Kulübü'nden Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Altınordu Kulübü'nden Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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