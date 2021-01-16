Bordo-Mavililer, Enzo Perez transferinde artıkgünleri sayıyor... River Plate’in Libertadores Kupası’ndan elenmesinden sonra görüşmeler iyice hızlanırken, 34 yaşındaki orta saha kulübüyle masaya oturup, “Trabzonspor’la anlaştım” demişti. River Plate’den bonservisi isteyen Perez, alacaklarına karşılık serbest kalmaya hazırlanıyor. Tangocu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 senelik kontrat üzerinden anlaşmaya varan Trabzonspor Yönetimi, gerekli belgeleri Enzo Perez’e gönderdi.

2. transfer olacak

Artık Arjantinli yıldızın ön protokole imza atıp, gerekli belgeleri gönderdikten sonra Trabzon’a gelmesi bekleniyor. Abdullah Avcı’nın tecrübeli ve lider oyuncu olarak orta alana mutlaka istediği Enzo Perez, Berat Özdemir’in ardından Trabzonspor’un devre arasında duyuracağı ikinci transfer olmaya çok yakın.