Trabzonspor Enzo Perez transferine çok yakın

Abdullah Avcı’nın, orta sahaya lider oyuncu olarak istediği Enzo Perez adım adım Trabzonspor’a geliyor... Bordo-Mavililer’in uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı 34 yaşındaki Arjantinli yıldız, River Plate ile bağlarını koparmaya hazırlanıyor. Libertadores Kupası’ndan elendikten sonra River Plate yönetimiyle görüşen Perez, ayrılmak istediğini ve Trabzonspor’dan iyi bir teklif aldığını söyledi. Bordo-Mavililer’in 1.5 senelik kontrat için toplam 2 milyon Euro önerdiği Perez, bonservisini almaya çalışıyor. Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olan ve bu transferde kendisine kolaylık sağlanmasını isteyen Tangocu’ya izin verilmesi bekleniyor.

Veda mesajları...

İtalyan medyasının ardından Arjantin basını da ‘Perez Trabzonspor’a gidecek’ şeklinde haberler yapmaya başlarken, Bordo-Mavililer artık geri sayımda. Hatta River Plateli bazı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Enzo Perez için veda mesajları bile yayınladı. Kısacası bu transferde mutlu sona az kaldı.