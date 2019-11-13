Trabzonspor Emre Kılınç için devrede

Abdülkadir Ömür’ün yaşadığı şanssız sakatlık sonrası sağ kanatta problem yaşayan Bordo-Mavililer, devre arasında bu sorunu çözecek. Teknik direktör Ünal Karaman, Sivasspor’da harikalar yaratan Emre Kılınç’ı istedi.

Çıktığı 9 lig maçında 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yiğidolar Emre’ye yeni kontrat teklifinde bulunmasına rağmen milli yıldızın henüz yanıt vermemesi, Sivasspor cephesinde satış ihtimalini güçlendirdi.

Galatasaray da peşinde

Yönetimin, Emre’nin yazın bedava gitmesinin önüne geçmek için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi. Ancak başarılı kanat oyuncusunu isteyen tek takım Trabzonspor, Galatasaray’ın da adı Emre Kılınç’la anılıyor.