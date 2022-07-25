Trabzonspor-Empoli maçı (CANLI)

Karadeniz ekibi, kamp dönemindeki son hazırlık maçını bugün Avusturya’da oynuyor ve Serie A ekiplerinden Empoli ile karşılaşıyor. Slovenya’da çıktığı ilk 2 maçta MTK Budapeşte’yi 2-1 mağlup edip, Slovacko ile 2-2 berabere kalan Bordo-Mavililer, önceki gün bir diğer İtalya temsilcisi Torino’ya 3-0 yenilmişti. Öte yandan Trabzonspor Kulübü, bugünkü hazırlık maçının taraftarlara kapalı olarak oynanacağını açıkladı.

Maçtan dakikalar

5'| Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Doğucan Haspolat, kale alanına doğru ortasını yaptı. Savunmadan seken top kornere gitti.

GOL | Empoli 14. dakikada Destro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Köşe vuruşundan kale alanına doğru gönderile ortada Destro kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu bir kez daha önünde bulan Destro bu sefer vuruşunda topu ağlara gönderdi.

22'| Sol kanatta topla buluşan Kouassi rakibinden sıyrılarak ceza sahasına doğru yöneldi. Kouassi'nin yerden içeriye çevirdiği topta savunma araya girerek pozisyonu engelledi.

32'| Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen top, savunmadan sekerek ceza sahası dışına açıldı. Topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın şutu savunmadan döndü.

42'| Sol kanatta topla buluşan Doğucan Haspolat'ın arka direğe doğru gönderdiği pasa kimse yetişemedi ve top doğrudan auta gitti.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Empoli'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

50'| Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta Abdülkadir Ömür ortasını yaptı. Djaniny'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.

59'| Hızlı bir şekilde kullanılan serbest vuruşta ceza sahası dışarısında topla buluşan Baldanzi, uzak mesafeden şutunu gönderdi. Top yandan auta gitti.

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sportstadion Langau Stadyumu'nda bugün oynanan Trabzonspor-Empoli hazırlık maçı saat 19.00'da başladı. A Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Trabzonspor-Empoli maçı 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Yusuf, Kouassi, Abdülkadir, Djaniny

Empoli: Vicario, Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro, Satriano