Trabzonspor ekonomik olarak nefes almayı başardı

Medipol Başakşehir’e şampiyonluğu kaptıran Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlasa da ekonomik olarak nefes almayı başardı. Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından mali tablo düzelirken, başarılı sportif sonuçlar da maddi anlamda takımı rahatlattı. Fırtına lige katılım payı olarak 37.8, eski şampiyon olduğu için 19.2, aldığı 18 galibiyet ve 11 beraberlik için 64 ve ikincilik ödülü olarak 28.5 milyon TL kazandı.

Böylece toplamda ligden 149.5 milyon TL’yi kasasına koyan Fırtına’da gözler Türkiye Kupası’na çevrildi. Finalin kazanılması durumunda Bordo-Mavililer oradan da 25 milyon TL alacak ve toplamda 175 milyon TL civarında bir rakamla sezonu kapatacak.