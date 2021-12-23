A Milli Takım eski teknik direktörü, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanvekili ve Trabzonspor ’un efsane teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer ölümünün 1’inci yıldönümünde, Trabzon’un Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Bordo-Mavili kulüpte futbolculuk, teknik adamlık ve başkanlık görevlerinde bulunan tek kişi olarak adını tarihe yazdıran Özkan Sümer’in kabrinde düzenlenen törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor eski başkanı Mustafa Günaydın, A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, spor camiasından çok sayıda isim ile Sümer’in ailesi ve sevenleri katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yanı sıra pek çok spor adamı da çelenk gönderdi.

Tören salonu doldu taştı

Ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde özel bir organizasyonla anma etkinliği düzenlenirken, burada da katılım üst seviyedeydi. Özkan Sümer’le ilgili anılar anlatıldı, konuşmalar yapıldı. Efsanenin sevdiği türküler seslendirilirken, sonrasında da Özkan Sümer Fotoğraf Sergisi açıldı. Kısacası Türk Futbolu’nun efsanesi, adına yakışır şekilde anıldı.

Ağaoğlu: Felsefesi hep yaşayacak

Anma gününde kısa bir konuşma yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “İlk kez 70’li yıllarda görmüştüm Özkan Sümer’i. Hayran olduğum yönü altyapı felsefesiydi. Başkanlığı döneminde yardımcılığını yaptım. Futbolun her kademesine hizmet etti. Trabzon’un değil sadece, ülkenin çok önemli bir değerini kaybettik ama felsefesi yaşıyor. Hiçbir zaman o felsefenin dışına çıkmayacağız. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler geldi, hizmete açtığımız Özkan Sümer Futbol Akademisi’ne götürdük. Onun yeri tartışılmaz” dedi.

Avcı: Beni ilk o aramıştı

Özkan Sümer’in kabrinde düşüncelerini paylaşan Abdullah Avcı gözleri dolu dolu konuştu. Trabzonspor’un hocası “Trabzonspor´da ilk teklifi Özkan Sümer’den almıştım. 10 Kasım’da Trabzon’a geldim. 11 Kasım’da beni aradı. ‘Biz istemiştik, olmadı ama çok iyi olacak’ dedi. ‘Ziyaret etmek istiyorum seni, ben sana haber veririm’ dedi, 22’sinde de hayatını kaybetti. Renkli yüzüyle, kendini geliştiren biri olarak hem şehre hem Türk futboluna önemli katkı sağladı. Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güneş: Çok büyük bir insandı

Törende anılarını anlatan isimlerden Şenol Güneş, “Özkan Sümer yaşamaktan çok üretmeyi seviyordu. Çok büyük bir insandı. Bugün ben varsam, Özkan Sümer’in, Özyazıcı’nın antrenörlük tiplemesinden ürettiklerini biz yakaladık. Sert mizacına rağmen anlaşması en kolay insandı. Başkan da (Ahmet Ağaoğlu) onun altyapısından geldi. O da Özkan Sümer’le başladı. Kendisini, Abdullah Avcı’yı ve tüm takımı tebrik ediyorum” diye konuştu.







