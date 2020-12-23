Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer vefat etti

1940 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya gelen ve sadece Trabzonspor’un değil, Türk Futbolu’nun seyrini değiştiren Özkan Sümer, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren ‘Efsane’ son yolculuğuna uğurlandı. Özkan Sümer için Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazına ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, Bordo-Mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Tören düzenlenemedi

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Özkan Sümer’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka’da aile kabristanlığında toprağa verildi. Türk Futbolu’nun ve Trabzonspor’un efsane isminin vefatı nedeniyle hafta sonuna kadarki tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Futbolun bilge adamı

A Milli Takım, Trabzonspor ve Galatasaray dışında Denizlispor, Malatyaspor, Konyaspor (1. Lig), Samsunspor ve Petrolofisi (1.Lig) takımlarında teknik direktörlük görevini üstlenen Özkan Sümer, Türk futboluna sayısız futbolcu kazandırdı. Futbolun profesörü olarak anılan ve adına kitaplar yazılan Sümer, 2006 yılının Mayıs ayında Trabzonspor’da Gençlik Geliştirme ve Bölge Koordinatörü olarak 5. kez altyapı görevine getirildi. Özkan Sümer, Kasım 2008 ve Nisan 2018’de Trabzonspor’daki Futbol Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 80 yıllık ömrünün neredeyse 60 senesini Trabzon’a adayan Özkan Sümer, her yönüyle unutulmayacak bir efsane olarak tarihe adını yazdırdı.

Ağaoğlu: Sönmeyecek bir meşale bıraktı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Özkan Sümer’in vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda, “80 yıllık ömrünü futbola adamış bir efsanemizi ve değerimizi kaybetmekten dolayı çok üzüntülüyüz” ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, “Geride sönmeyecek bir meşale bırakan Sayın Özkan Sümer, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliğiyle bugünlerimizin çok ama çok ötesinde futbol dehasıydı. Bir Özkan Sümer bir daha gelir mi bilemem ama yeri çok zor doldurulacak. Camiamız ve ülke sporu için büyük bir kayıp. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, camiamıza, futbol ve spor ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

FUTBOLCU ÖZKAN SÜMER

Trabzon’un köklü kulüplerinden İdmanocağı’nın genç takımında kaleci olarak amatör futbol hayatına başladı. Kaleciliğe, fizik yapısının uygun olmasından dolayı büyükleri teşvik etse de bu mevkide uzun süre oynamadı. Kısa bir süre forvet olarak top koşturdu ama sonrasında savunmaya geçerek futbol hayatının sonuna kadar bu mevkide oynadı. Sırasıyla Yolspor ve Zonguldak Kömürspor’da futbol oynayan Özkan Sümer, 1967’de kurulan Trabzonspor’a ilk geçiş yapan isimlerdendi. 3 yıl Bordo-Mavili formayı terletti, kaptanlık yaptı. Son olarak 1970-71 sezonunda Sebat Gençlik’e transfer olan Sümer, antrenör-oyuncu olarak burada futbol yaşantısını noktaladı.

ANTRENÖR ÖZKAN SÜMER

Türk Futbol Tarihi’ne ‘altyapı’ kavramının oluşmasını sağlayan isimlerin başında gelen Özkan Sümer, Yolspor Başkanı Osman Saka ile birlikte 1971-1972 sezonunda Türkiye’de Gençler Ligi’ni başlattı. Ardından Trabzon’da Amatör Lig’in kurulmasını sağladı. 1972-73 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor’da teknik direktörlük görevine gelince, Özkan Sümer de ondan boşalan genç takım antrenörlüğü koltuğuna oturdu. Minik yaşlar için dahi turnuvalar düzenleyen Sümer’in talebiyle Trabzonspor’da ‘altyapı komite yönetimi’ kuruldu. Futbol altyapısının yanı sıra boks, güreş, yüzme gibi 8 branş, bu komite tarafından yönetildi. 1981 yılına kadar bu görevi kesintisiz sürdüren Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı’nın da A takımda yardımcılığını yaptı. Devamında Trabzonspor’un teknik direktörü olan Sümer, 1978-1979 sezonunda yani ilk senesinde Lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Bordo-Mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda lig şampiyonluğuna uzandı. Trabzonspor’da başlayan teknik direktörlük hayatının ardından Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve son olarak 2000 yılında Konya Mobellaspor’u çalıştırdı. Farklı dönemlerde Trabzonspor’da görevler alan Sümer, 1990-91 sezonundaki unutulmaz Barcelona zaferinde Fırtına’nın hocasıydı.

BAŞKAN ÖZKAN SÜMER

1996 ve 1997 yıllarında iki dönem TFF Başkanvekilliği yapan Özkan Sümer, 31 Aralık 2000 tarihinde yapılan Trabzonspor’un Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçildi. Sümer, Trabzonspor’da hem futbolcu hem antrenör hem de başkanlık görevlerini yapan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. 31 Aralık 2000-15 Aralık 2002 tarihleri arasında başkanlık görevini yürüten Sümer, Aralık 2002’de yapılan Olağan Genel Kurul’da yeniden başkanlığa seçildi. 8 aylık başkanlığının ardından bu görevinden istifa etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Trabzonspor’da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer’in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum.”

Sümer için taziye mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF): “Trabzonspor’un yanı sıra bir çok takımda da görev alan Sümer, eğitimci kimliği ile futbolumuza çok sayıda ismi kazandırdı. Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Şenol Güneş (A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü): “Sizinle her yere gelirim ama siz her zaman olduğu gibi yine önümüzden gittiniz... Arkanızdayım. Yalnız değilsiniz. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Ürettiklerin ve bize verdiklerin için binlerce kez teşekkür ediyorum. Gönüllere girdin; gözden uzak durdun. Şimdi gönülden uzak olanlar da sizi gönüllerine alacaklardır.”

Fenerbahçe: “Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü’nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz.”

Galatasaray: “Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor’un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Beşiktaş: “Trabzonspor’un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz.”

Barcelona: “Türkiye’deki ilk maçımızda, 19 Eylül 1990’da, Avni Aker’de, Barcelona’nın başında Johan Cruyff ve Trabzonspor’un başında Özkan Sümer vardı. Huzur içinde uyusunlar.”

Yusuf Yazıcı (Lille): “Benim hiç dedem olmadı. Hayat, ben onları göremeden bu dünyadan almış ikisini de. O yüzden benim dedem Özkan Sümer’di. İlk hocam, akıl hocam, zora düştüğümde yardıma koşan, iyi günümde ilk sevinen, kötü günümde hep yanımda olan. Bir şekilde kaderimi yeşil sahalarda çizebiliyorsam onun sayesindedir.”

Hami Mandıralı (Trabzonspor’un efsane futbolcusu): “Türk futbolu için çok önemli bir figürdü. Kendisi hocamız olması açısından bizim için çok önemli bir insandı. Kendisiyle çok çalışma imkanımız oldu. Bize çok önemli şeyler kazandırdı.”

Fatih Tekke (İstanbulspor T.D.): “Başarıları, kendine has tarzı ve üstün zekâsıyla hafızalardan silinmeyecek bir futbol duayeni. Özkan hocama Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.”