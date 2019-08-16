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Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı

Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı

16 Ağustos 2019, Cuma 16:20
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Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı

İSTANBUL / DHA

Trabzonspor Kulübü'nün Yusuf Yazıcı transferi karşılığında Lille'den kadrosuna kattığı Edgar Miguel Le, 1 yıllığına Feyenoord'a kiralandı.
Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır."

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