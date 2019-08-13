Trabzonspor, Portekizli savunma oyuncusu Edgar Le ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 3 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 650 bin avro, 2020-21 futbol sezonu için 750 bin avro, 2021-22 futbol sezonu için 750 bin avro olmak üzere 3 yıllığına 2 milyon 150 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya 2022-23 sezonu için 800 bin avro garanti ücret verileceği aktarıldı.

İmzayı attı, Feyenoord'a kiralandı

Transfer döneminde Gaston Campi ve Ivanildo Fernandes’i kadrosuna katarak stoper hattını güçlendiren Bordo-Mavililer, Edgar’ı kiralamaya karar verdi. Bu doğrultuda da en ciddi aday olan Hollanda devi Feyenoord, Portekizli’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları hakkında ise bilgi verilmedi.

25 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu 2017 yılında Belenenses takımından Lille'e transfer olmuştu. Le, geçen sezon Nantes'te kiralık olarak forma giyiyordu.