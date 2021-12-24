Trabzonspor ligde fırtınalar estiriyor, ezeli rakiplerine tarihi farklar atarak şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor ancak şanssızlıklar da yakasını bırakmıyor... Gervinho’nun ardından Edgar Ie’nin de çapraz bağları koptu. Altay maçının son anlarında dizinden sakatlanan ve sedyeyle oyundan çıkan Edgar için teknik direktör Abdullah Avcı, “İlk baştaki kadar kötü gözükmüyor. Dizinde esneme olabilir. MR’dan sonra net konuşabiliriz” demişti. Hatta Gineli stoper, yürüyerek takım uçağına binmişti. Ancak MR’dan kötü sonuç geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Edgar Ie’nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağlarında 2. derece yırtık olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Lisansı dondurulacak

Gervinho gibi Edgar da sezonu kapatırken, ameliyatın ardından 25 yaşındaki savunmacının geri dönüşü yaklaşık 6 ayı bulacak. Bu gelişme Trabzonspor cephesinde şok etkisi yaratırken, yabancı kontenjanının açılması adına Edgar’ın lisansının yarım sezonluğuna dondurulması bekleniyor.

İlk aday Kaan Ayhan!

Edgar’ın sakatlığı sonrası Trabzonspor’da stoper transferi öncelik haline geldi. Normalde bir sol ve bir kanat alıp, devre arası transferini tamamlamayı düşünen Bordo-Mavililer, Edgar’dan gelen kötü haberin ardından stoper arayışlarına hemen başladı. Fırtına’da ilk adayın Kaan Ayhan olduğu öğrenildi. Karadeniz ekibi, Sassuolo forması giyen Milli stoperi kadrosuna katmak için Başakşehir karşılaşmasının ardından resmi görüşmelere başlayacak.







