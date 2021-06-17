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Trabzonspor, Edgar IE kararını verdi

Saint Etienne’in Edgar IE’ye ilgisi devam ederken, menajerler aracılığıyla gelen öneriler tekrar geri çevrildi. Trabzonspor Yönetimi, “Kesinlikle satmayacağız” cevabını iletti.

17 Haziran 2021, Perşembe 09:36 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Edgar IE kararını verdi

Geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla tam not alan ve Vitor Hugo ile müthiş bir ikili olan Edgar IE’ye özellikle Fransa’dan ciddi ilgi var. Saint Etienne Kulübü, menajerler aracılığıyla tekrar nabız yoklamaya başladı. Ancak Trabzonspor Yönetimi, tavrını değiştirmedi.

“Edgar’ı kesinlikle satmayacağız” cevabı iletilirken, oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılacak. Bordo Mavililer, önümüzdeki sezon Edgar’ın maaşını da 750 bin Euro’dan 1 milyon Euro seviyelerine çekmeye hazırlanıyor.


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Yüzde 50’si Trabzon’da

Yusuf Yazıcı’nın 17.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olduğu süreçte, takasta Trabzonspor’a gelen Portekizli stoper, Süper Lig ’de 38 maça çıktı; 2 de gol attı. Savunmanın en istikrarlı ismi olan Edgar’ın bonservisinin yarısı Fırtına’da bulunuyor.


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