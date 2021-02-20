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Trabzonspor durdurulamıyor!

Trabzonspor Başakşehir'i de devirdi, 17 yıl sonra en uzun kazanma serisine ulaştı. Üst üste 7. kez galip gelen Bordo-Mavililer, İstanbul ekibi önündeki 6 yıllık kâbusa da son verdi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 00:46 Son Güncelleme:
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Trabzonspor durdurulamıyor!

Abdullah Avcı teknik direktörlüğe geldikten sonra bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor 20. haftadaki Konya maçıyla birlikte galibiyet serisine başladı. Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizli, Yeni Malatya ve Gaziantep FK'yı deviren Bordo-Mavililer bu sezon ilk kez 6 maç üst üste galip gelmişti. Başakşehir deplasmanında da kazanan Fırtına 17 yıl sonra 7'de 7 yaptı. 2003-2004 sezonunda 11 maç üst üste kazanan Trabzonspor, o tarihten sonra arka arkaya en çok galibiyet aldığı dönemi geride bıraktı. 

11 maç sonra devirdiler

Başakşehir galibiyetinin serinin devamı dışında da Bordo-Mavililer için özel bir anlamı vardı. Rakibini en son 2014-2015 sezonunda ligde deviren ve son 11 maçta Başakşehir önünde 5 beraberlik alan Fırtına, İstanbul ekibi karşısında, Abdullah Avcı’nın rakibi çalıştırdığı dönemde başlayan kâbusa yine Avcı yönetiminde son vermiş oldu. Eksiklere rağmen alınan galibiyet, Fenerbahçe maçı öncesi moralleri yükseltirken zirveyle farkın 3 puana inmesi de yüzleri güldürdü.

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