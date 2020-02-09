Trabzonspor durdurulamıyor!

Türkiye Kupası çeyrek finalinde B.B.Erzurumspor’u ilk maçta 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’de de yoluna dolu dizgin devam ediyor... Ligde şampiyonluk yolunda rakiplerinden Başakşehir ile Sivas’ın birbirleriyle, Fenerbahçe’nin de Alanya ile oynadığı 21. haftada Bordo- Mavililer, hata yapmadı, haftayı kayıpsız geçerek, 3 puanla kapattı. Gençlerbirliği engelini ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 geçmeyi başaran Karadeniz ekibi, ligde uzun bir aradan sonra üst üste oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı.

Karaman’la da başarmıştı

Geçen sezon Ünal Karaman yönetiminde 25. ve 29. haftalar arasında ligde 5 maçı da kazanan Fırtına, bu sezon ise Gençler’den önce Konya, Kayserispor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe’yi mağlup etmişti. Kendisi gibi puanı 41 olan Sivas’ı averajla geçerek, liderlik koltuğuna oturan Trabzon, sezonun kalan zorlu maçları öncesi de büyük bir moral depoladı.

Yıldızlar işi bitirdi

Karadeniz ekibinin, Başkent’ten galibiyetle ayrılmasında tecrübeli yıldızlarının attığı goller başrolü oynadı. Skor 0-0’ken Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa, penaltıdan takımını öne geçirdi. Arjantinli yıldız, ligde 4. toplamda 6. golünü filelere yolladı. Takımının ikinci golüne imzasını atan Anthony Nwakaeme, bu sezonki harika performansına bir yenisini daha ekledi. Nwakaeme, ligdeki 8., bu sezonki 11. golünü attı.

5 maçlık hasret sona erdi

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son 5 maçı da kazanamamıştı. Fırtına söz konusu karşılaşmada 2 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. Karadeniz temsilcisi bu kötü istatistiğe dün son verdi. Sahadan 2-0 galip ayrılan Bordo-Mavililer çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sınırda sorun yok

Önümüzdeki hafta Sivas ile karşılaşacak olan Fırtına’da Joao Pereira, Majid Hosseini, Gaston Campi, Obi Mikel, Guilherme ve Anthony Nwakaeme kart sınırında bulunuyordu. Bordo-Mavililer fire vermedi. 6 oyuncu da mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Hüseyin Çimşir’in forma vermesi halinde bu isimler kritik sınavda görev yapabilecek.

Taraftar boş koltuk bırakmadı

Özellikle iki sezondur yağmur, kar, kış, çamur demeden takımlarını destekleyen Trabzonsporlu taraftarlar, dün de Fırtına’yı yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen Ankara deplasmanında kendilerine ayrılan bölümü dolduran Bordo-Mavililer mücadele boyunca Karadeniz ekibine büyük destek verdi.