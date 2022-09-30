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Trabzonspor dört eksikle Kayseri'de

Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da dört oyuncu Kayseri'ye götürülmedi.

30 Eylül 2022, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Trabzonspor dört eksikle Kayseri'de

Spor Toto Süper Lig 'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , Kayseri'ye gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için saat 16.00'da Trabzon'dan, Kayseri'ye hareket etti. Tedavileri süren Dorukhan, Visca ve Peres'in yarı sıra Djaniny de kafilede yer almadı.

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Trabzonspor'un, Kayseri kafilesinde şu isimler var:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan, Larsen, Hugo, Denswill, Bartra, Eren, Siopis, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Navi, Trezeguet, Umut, Gomez."

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