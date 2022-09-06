Dorukhan Toköz'ün, Ümraniyespor'la oynanan maçta ön çapraz bağlarından sakatlanması ve ardından ameliyat olması Trabzonspor 'da transfer politikasını değiştirmişti. Bordo-Mavililer'de Başkan Ahmet Ağaoğlu bu gelişme üzerine "Acil transfer yapabiliriz" açıklamasını yapmıştı. Bruno Peres'in geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşaması, Dorukhan'ın da bir süre sahalardan uzak kalacak olması sonrasında Fırtına'da gözler sağ bek transferine çevrildi.

İhtimal dahilinde

Fırtına için flaş bir iddia Fransa'dan geldi. France Football, Karadeniz devininin, Djibril Sibide ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde; Monaco'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki yıldızın yeni sezonda Türkiye'nin son şampiyonu Trabzonspor'da forma giyebileceği kaydedildi.

20 milyon Euro ödendi

Sidiba 2016'da Lille'den, Monaco'ya 15 milyon Euro'ya transfer olmuş ve 2019'da da Everton'a 2.5 milyon Euro bedelle kiralanmıştı. Kariyerinde kendisi için toplamda 20 milyon Euro bonservis ödenen Sidibe, Fransa Milli Takım formasını da 18 kez giydi.







